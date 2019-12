Vrouw nog altijd zwaargewond in ziekenhuis na aanval 'killer bees'

De groep toeristen (18 Nederlanders en 1 Belg) die met reisorganisatie Sawadee op wildsafari waren, was op 1 november in het Tanzaniaanse natuurreservaat Selous. Vanuit het niets werden ze aangevallen door Afrikaanse honingbijen, ook wel bekend als 'killer bees'.

Duizenden bijen bleven anderhalf uur lang toeristen steken. Sommigen slachtoffers kregen wel driehonderd steken. Het bleek te gaan om een gemuteerde soort van de rustige, westerse honingbij.

Hulppost

De gewonde toeristen werden overgebracht naar een hulppost. Maar daar bleek te weinig antigif beschikbaar, waarna ze met een helikopter naar een ziekenhuis werden gevlogen. De 69-jarige Frans uit Schiedam overleefde de aanval niet.

De vrouw die in kritieke toestand werd opgenomen, ligt nog altijd zwaargewond in een ziekenhuis, laat een woordvoerder van de reisorganisatie Sawadee weten. "Ze is overgebracht naar een ziekenhuis in Nederland."

Ontzettend veel pech

Of de vrouw nog altijd in levensgevaar is, wil de woordvoerder niet zeggen. "We respecteren de privacy waar de familie om heeft gevraagd."

De woordvoerder vervolgt: "We zijn ontzettend van de aanval geschrokken. Gelukkig komen dit soort aanvallen zeer incidenteel voor. Deze mensen hebben echt heel veel pech gehad."