Bijna half miljoen Nederlandse huishoudens leven in armoede

Vooral in Rotterdam lopen kinderen risico op armoede

Het aantal minderjarige kinderen dat vorig jaar in armoede leefde, is met 264 duizend gelijk aan 2017. Wel leven minder kinderen al vier jaar in armoede: 103 duizend in 2018 ten opzichte van bijna 108 duizend in 2017.

Vooral kinderen in eenoudergezinnen lopen risico om in armoede te leven. In Rotterdam wonen naar verhouding de meeste kinderen in een gezin met een laag inkomen. Ook in Amsterdam, Den Haag, Delfzijl en Heerlen lopen relatief veel kinderen risico op armoede.