Levana vindt parel in oester tijdens etentje in Amsterdam

Maar toen duidelijk werd dat Levana bloedserieus was, pakten ze direct hun telefoons erbij om op te zoeken wat ze in handen hadden. "De parel is traanvormig. Dat is vrij uniek. Die vind je niet vaak."

De eigenaar van het restaurant stond perplex, alle andere gasten wilden de parel zien en een ober tipte Levana om de parel goed op te bergen. Inmiddels zit hij veilig in een luciferdoosje. "Dit is echt super vet om mee te maken."

10 tot 30.000 euro

Zo wordt een relatief goedkope avond wellicht nog een avond die geld op kan leveren. "De waarde van parels kan nogal variëren. Hij kan 10 euro zijn, maar ook 30.000. Ik ga maandag meteen naar de juwelier."

Toch gaat ze hem voorlopig niet wegdoen, ongeacht de waarde. "Het is veel leuker om er een sieraad van te maken. Als ik ooit in een situatie terecht kom dat ik veel geld nodig heb, kan ik hem altijd nog verkopen."