Amsterdamse Daniël (19) na vier weken vrijgelaten uit vreemdelingendetentie

Iets voor zessen was het eindelijk zo ver voor Daniël: na vier weken kon hij naar huis. Buiten stonden zijn oma, neef en vriendin Jaimy al lange tijd in de kou te wachten om hem op te halen. "Ik ga zo snel mogelijk naar huis", zei Daniël met een grote lach op zijn gezicht tegen RTL Nieuws. "Ik wil gewoon lekker in mijn bed liggen."

Daniël, die in Nederland is geboren, kwam er in 2016 achter dat hij geen geldig paspoort had. Het lukte hem namelijk niet om zich bij het mbo in te schrijven. Eerder was het altijd onopgemerkt gebleven dat Daniël eigenlijk illegaal in Nederland was, omdat hij bijvoorbeeld op school was ingeschreven met een oud burgerservicenummer. Maar daar ging zijn nieuwe school niet mee akkoord.

Twee keer eerder afgewezen

De jongen deed daarom twee keer aanvraag voor een verblijfsvergunning, in 2016 en in 2019, maar die werd beide keren afgewezen. "In het verleden zijn juridisch gezien verkeerde keuzes gemaakt", stelt zijn nieuwe advocaat Maartje Terpstra vandaag tegen RTL Nieuws.