Beeld van huilende vrouw al na vier dagen vernield

Jaarlijks overlijden 770.000 mensen aan de ziekte. Dat is gemiddeld een persoon per 40 seconde. Het bassin waarin het beeld stond is gevuld met water en symboliseert de 32 miljoen mensen die al aan aids zijn overleden.

Repareren

Het 3D-geprinte beeld zou volgende week verhuizen naar Amersfoort en daarna nog te zien zijn in Leeuwarden en Groningen. Het Aidsfonds kijkt nu of het nog kan worden gerepareerd of dat er een replica kan worden gemaakt.