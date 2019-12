Politie neemt tot nu toe 35.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag

Er is een kentering gaande in hoe illegaal vuurwerk ons land binnenkomt, vertelt vuurwerkspecialist Ad Nieuwdorp van de landelijke politie. Gebeurde dat de afgelopen jaren nog vaak via pakketjes die besteld werden op obscure sites in Midden- en Oost-Europa, dit jaar ziet de politie dat veel mensen het vuurwerk zelf ophalen.

Zelf ophalen

In auto's en busjes rijden mensen naar de fabrieken – veelal in Duitsland, Polen, Tsjechië en Italië – om daarna weer terug te rijden naar Nederland. De politie houdt socialmediaverkeer van verdachten in de gaten om de handel in kaart te brengen.