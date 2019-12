Lachgas gebruikende automobilist filmt eigen achtervolging

Toen hij uiteindelijk tot stilstand was gedwongen, weigerde hij zijn portier te openen. Daarop hebben agenten een ruit ingetikt. In zijn auto werden 22 gebruikte ballonnen gevonden. De man is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag, het veroorzaken van gevaarlijke situaties en het negeren van stoptekens.

Niet verboden

Het gebruik van lachgas is niet wettelijk verboden, maar kan volgens de politie hetzelfde effect hebben als alcohol.