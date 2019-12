Ruim 90 procent treinreizigers op tijd op bestemming

Verbetering

Ook hier ziet de NS door het jaar heen verbetering. Door een softwareprobleem was er begin dit jaar een 'forse dip', maar dat probleem is opgelost. Was in januari 77 procent van de hogesnelheidstreinen op tijd, in september was dat 86 procent.

Problemen zijn er hierbij vooral als de intercity overgaat van gewoon spoor naar hsl, waarbij zowel moet worden overgeschakeld op een andere spanning op de bovenleiding als op een ander beveiligingssysteem.

Nieuwe treinen

De NS heeft nieuwe treinen besteld die specifiek zijn gemaakt om over de hsl te rijden. De eerste daarvan worden in 2021 in gebruik genomen en de verwachting is dat dan nog meer treinen op tijd zullen rijden.