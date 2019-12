11-jarige Marley uit Lelystad teruggevonden

Ze werd in het centrum van Lelystad teruggevonden. Het meisje zou door haar vader zijn ontvoerd, een blanke man met een rode trui met een capuchon en een rugtas. Hij is aangehouden. Marley was eerder al uit huis geplaatst.

Landelijke waarschuwing

Een Amber Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt uitgestuurd als de politie vreest voor het leven van een vermist of ontvoerd kind. Het is erg uitzonderlijk dat zo'n bericht wordt uitgegeven: dat gebeurt hooguit één of twee keer per jaar.