Vanaf volgend jaar gratis spiraaltje na abortus

Een woordvoerder van de minister zegt tegen NU.nl dat de abortusarts bepaalt of een vrouw wel of niet in aanmerking komt voor het gratis spiraaltje. "Het gaat om een combinatie van meerdere factoren, die heel uiteenlopend kunnen zijn. Daarom laten we de inschatting aan de arts zelf. Zo geven we de abortusklinieken de ruimte om maatwerk te bieden."

30.000 abortussen

Jaarlijks ondergaan zo'n 30.000 vrouwen een abortus. Volgens de gezondheidsinspectie IGJ, die keek naar cijfers uit 2017, werden de meeste abortussen uitgevoerd bij vrouwen tussen de 25 en 30 jaar.