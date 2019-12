Zelfdodingslijn 113 op zijn vroegst in maart 2020 bereikbaar

Zo wil de regering verwarring met het alarmnummer 112 voorkomen. Maar dit blijkt allemaal moeilijker te regelen dan gedacht.

113 of 0900-0113?

Eerder dit jaar werd duidelijk dat er veel verwarring bestond over wat het juiste nummer is van 113Zelfmoordpreventie. 'Denk je aan zelfmoord? Neem contact op met 113', stond vaak onder nieuwsartikelen en bij televisie-items over zelfdoding.

Maar de stichting voor zelfmoordpreventie die erachter zit, heeft als telefoonnummer 0900-0113.