Verdachten groepsverkrachtingen Den Bosch vrijdag voorgeleid

Ze zitten in beperkingen en mogen alleen met hun advocaat praten. Het onderzoek naar de groepsverkrachtingen in een garage begon nadat drie tienermeisjes onafhankelijk van elkaar aangifte hadden gedaan dat ze door meerdere jongens zouden zijn verkracht. Gedrogeerd De meisjes werden vermoedelijk gedrogeerd en vervolgens door meerdere jongens misbruikt. De verdachten zijn tussen de 18 en 26 jaar. Lees ook: Meisjes gedrogeerd en verkracht door groep mannen in Den Bosch: 8 arrestaties De politie vermoedt dat er nog meer meisjes slachtoffer zijn geworden, maar zei vandaag nog geen nieuwe informatie te hebben. Maandag worden de verdachten opnieuw voorgeleid. Dan bepaalt de rechter-commissaris of de mannen uit Den Bosch en Rosmalen voorlopig nog vast moeten blijven zitten. De politie doorzocht gisteren meerdere huizen in het onderzoek naar de groepsverkrachtingen