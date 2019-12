Minister komt met 12,4 miljoen over de brug voor songfestival

In het totaal is berekend dat de drie televisie-uitzendingen naar schatting 26,5 miljoen euro gaan kosten. Daarvan betaalt de NPO 2,5 miljoen en omroep Avrotros 2 miljoen euro.

De bijdrage van de European Broadcasting Union, de sponsorgelden en de tickets leveren samen naar schatting 9,6 miljoen op. Dan blijft er dus nog 12,4 miljoen over. Dat wordt nu dus bekostigd uit de Ster-gelden.

Akkoord van omroepen

Vorige week zei Slob al in de Kamer dat de seinen op groen stonden. Maar hij wilde zeker weten dat alle omroepen ermee akkoord zijn dat de meevaller in de Ster-inkomsten hiervoor wordt gebruikt. Daar is nu akkoord voor gegeven, schrijft Slob aan de Kamer: Dat akkoord was nodig, omdat de Ster-inkomsten in de zogenoemde Algemene Mediareserve terechtkomen. Dat is geld dat normaal gesproken bestemd is om (een deel van) de NPO uit te bekostigen.

"Ik heb inmiddels van het College van Omroepen begrepen dat het geen bezwaar heeft tegen de gevraagde bijdrage vanuit de Algemene Mediareserve", aldus de minister.