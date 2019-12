Nederlander voor miljoen euro opgelicht via sms'je van nepbank

Daarnaast zag de site er precies hetzelfde uit als de site van zijn bank, dus hij vertrouwde de zaak volledig en vulde al zijn gegevens in.

In één nacht alles weg

Slechts één nacht hadden de criminelen nodig om de man volledig kaal te plukken. De volgende ochtend ontdekte de man namelijk dat hij bestolen was van meer dan één miljoen euro. "Wij weten precies hoe dat is gegaan", stelt de woordvoerder van het OM. "Maar omdat dit een lopend onderzoek is, kunnen we nog niet uitleggen hoe er opeens zo veel geld kon worden gestolen."