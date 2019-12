Dode gevonden in azc Weert, politie gaat uit van misdrijf

De politie kreeg rond 08.45 uur melding van een mogelijke vechtpartij bij het asielzoekerscentrum aan de Kazernelaan in Weert. De hulpdiensten die ter plaatse kwamen, troffen daar vervolgens een een levenloos lichaam aan.

Veel onduidelijkheid

De politie zegt nog niet te weten wat er is gebeurd. Ook weten ze nog niet wie de overleden persoon is. Of er personen zijn aangehouden, is nog onduidelijk.