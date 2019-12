Zo kwam een Auschwitz-schilderij op Bol.com terecht

Ongepast

Bol.com zegt daarover: "In dit geval voelde een afbeelding van Auschwitz als decoratie aan de muur ongepast. Daarom is het verwijderd." Toch ziet de webwinkel niets in het bijvoorbeeld preventief weren van producten met afbeeldingen van een gevoelig onderwerp.

"Auschwitz of elke andere gevoelige locatie kan naar gelang de context heel anders worden weergegeven." Er staan bijvoorbeeld ook veel boeken over Auschwitz op de site. "Daarom is het niet in ons beleid opgenomen om afbeeldingen van Auschwitz te weren."

Wie koopt dit?

De vraag die dan overeind blijft is: waarom zou een verkoper, in dit geval het bedrijf MuchoWow uit Friesland, een schilderij met een afbeelding van Auschwitz te koop willen aanbieden? Wie koopt dit? Is er een markt voor?