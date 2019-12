Meisjes gedrogeerd en verkracht door groep mannen in Den Bosch: 8 arrestaties

Soms werd er ook geweld gebruikt, laat de politie vanochtend weten. Het onderzoek kwam begin dit jaar aan het rollen nadat de meisjes afzonderlijk van elkaar naar de politie waren gegaan met hun verhaal.

Via sociale media in contact

In alle gevallen kwamen de meisjes volgens de politie eerst met de mannen in contact, onder meer via sociale media. Daarna vond het misbruik plaats in een ruimte bij een garagebedrijf in Den Bosch. In april van dit jaar deden forensisch rechercheurs daar sporenonderzoek.

Binnen dat onderzoek zijn naaktfoto's en ander beeldmateriaal naar voren gekomen. Mogelijk zijn op die beelden de minderjarige meisjes te zien, vertelt een woordvoerder van de politie aan RTL Nieuws.