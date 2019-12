Beroemde kat met miljoenen volgers overleden

Eén van de beroemdste katten ter wereld, Lil Bub, is overleden. Het Amerikaanse beestje had zo'n 2,5 miljoen volgers op Instagram en was vooral populair omdat haar tong door een aangeboren afwijking altijd uit haar bek hing.

Lil Bub, zoals haar baasje Mike Bridavsky haar noemde, overleed gisteren op 8-jarige leeftijd. Dwerggroei Het beestje stond vooral bekend om haar ongewone uiterlijk. Lil Bub werd namelijk geboren met verschillende aandoeningen, waaronder dwerggroei. Hierdoor leek de poes heel haar leven op een kitten. Ze had ook een onderontwikkelde kaak en geen tanden, waardoor haar tong altijd uit haar bek hing. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lil BUB (@iamlilbub) op 1 Dec 2019 om 12:23 (PST) Doordat baasje Bridavsky jarenlang foto's van haar deelde, en die kiekjes door miljoenen mensen werden bekeken, kon Lil Dub ook geld ophalen voor goede doelen. Bridavsky zei dat zijn poes door haar populariteit ruim 600.000 euro heeft opgehaald. Duizenden levens gered "Ze heeft een enorm verschil kunnen maken in de wereld van dierenwelzijn", schreef Bridavsky op Instagram. "Ze heeft letterlijk duizenden levens gered en ze stond aan de start van een nationaal fonds voor huisdieren met speciale behoeftes." Lil Bub is uiteindelijk in haar slaap overleden aan de gevolgen van een agressieve infectie aan haar botten. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lil BUB (@iamlilbub) op 19 Nov 2019 om 9:49 (PST)