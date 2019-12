Radio 538 schorst dj Daniël Lippens om roekeloos rijgedrag

Tegenover de Telegraaf zegt Lippens dat hij filmde met een dashcam en beide handen aan het stuur had. "Maar met je hoofd zit je op dat moment wel ergens anders. Dat had ik gewoon onderschat."

Geschrokken

"Ik ben best wel van mezelf geschrokken." Lippens zegt bij het zien van de video te hebben beseft dat de verkeerssituaties heel anders waren dan hij ze had ervaren. "Toen ik het terugzag, wist ik dat ik hartstikke fout zat. Ik ben dus wel heel erg geschrokken van mijn eigen rijgedrag." (...) "Sorry voor de mensen tegen wie ik zo heb gereageerd, ik zat gewoon fout. Ik had gewoon een heel slechte dag."