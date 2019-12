Jongeren die jeugdzorg kregen, hebben na hun 18de vaker problemen

In 2018 kregen 428.000 kinderen en jongeren jeugdzorg. Opvallend veel van hen wonen in Oost-Groningen en het midden van Limburg. Zo krijgt in Roermond bijna 13 procent van de jongeren jeugdzorg, tegen een landelijk gemiddelde van ongeveer 10 procent.

Opeenstapeling van problemen

Volgens het Verwey-Jonker Instituut, dat dit eerder onderzocht, wonen in Roermond veel gezinnen met een opeenstapeling van problemen. Zo hebben relatief veel ouders en hun kinderen een licht verstandelijke beperking en komt criminaliteit, werkloosheid en armoede veel voor.

Het is overigens niet zo dat iedereen die jeugdzorg krijgt zware sociale problemen heeft. Veel jongeren krijgen een lichte vorm van hulp, bijvoorbeeld bij het leren omgaan met dyslexie of het aanpassen van hun eetpatroon.