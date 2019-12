Mannen in PostNL-uniform overvallen man in zijn eigen huis

Het slachtoffer is volgens de politie 'flink mishandeld'. Volgens de regionale omroep Rijnmond is hij er slecht aan toe, maar wel aanspreekbaar. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpgeroep

Het huis van de man is overhoop gehaald. Hoe laat hij werd overvallen, is niet bekend, maar de politie vermoedt dat het tussen 18.30 en 19.30 uur is gebeurd. Later op de avond hoorden buren hulpgeroep uit zijn huis komen en belden ze de hulpdiensten.

De daders zijn gevlucht. De politie hoopt dat mensen in de omgeving van de Saffraanstaat die aan het begin van de avond twee mannen in een PostNL-uniform hebben gezien of iets anders verdachts hebben gezien of gehoord, zich melden.