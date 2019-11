Man met wapen aangehouden in stadsbus Utrecht

Rond 20.00 uur kreeg de politie een melding dat bij station Leidsche Rijn een man was ingestapt die een voorwerp uit zijn jas had laten vallen. Dat voorwerp leek op een pistool.

Bij bushalte stond politie klaar

Meerdere politiewagens reden daarom naar de volgende bushalte waar de bus langs zou komen. "Toen zijn we ingestapt en hebben we de man kunnen aanhouden." De man had inderdaad een wapen bij zich, maar de politie onderzoekt nog of het om een echt wapen gaat.

"Dit was een heftige melding. Het is supergoed dat mensen ons bij dit soort incidenten gelijk bellen. Hierdoor hebben we de man direct kunnen aanhouden."