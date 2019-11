Twintig ouders op de vuist bij binnenspeeltuin in Vught

De politie kreeg een melding van een vechtpartij tussen zo'n 20 personen bij binnenspeeltuin Kids Plaza in Vught. De Rouw: "We hebben toen flink opgeschaald."

Ruzie gekregen

Toen de politie aankwam, waren de vechtende volwassenen al verdwenen, vertelt De Rouw. "We gaan ervan uit dat ouders ruzie met elkaar hebben gekregen. Waarover is onduidelijk, er is geen aangifte gedaan."