Geen strafvervolging in zaak tegen Job Gosschalk voor mogelijk zedendelict

De castingdirecteur kwam eind 2017 in opspraak in navolging van de internationale #MeToo-beweging. Hij ontkent strafbare feiten te hebben gepleegd, maar erkent wel dat hij grenzen heeft overschreden nadat acteurs hem hadden beschuldigd van seksueel wangedrag. Gosschalk legde zijn werk neer en droeg zijn aandelen in castingbureau Kemna Casting, waar hij mede-eigenaar van was, over aan de directie.

Mediation

Vorige week werd al duidelijk dat Gosschalk er na bemiddeling uit was gekomen met degene die hem van een zedendelict beschuldigde. In een verklaring stond dat ze ieder de gelegenheid hebben gehad hun visie op de gebeurtenissen te geven en van elkaar hebben gehoord hoe ieder deze heeft beleefd. "Daarbij zijn waar mogelijk vragen beantwoord en aannames weggenomen", werd toen gezegd.