Onderzoek: gemiddeld twee kleuters per klas niet zindelijk

Jacintha Verhallen, kinderarts in het Franciscus Gasthuis Rotterdam, zei in een eerder interview op onze site: "Als je kijkt naar de getallen en ze vergelijkt met 30 tot 40 jaar geleden, zijn we inderdaad later zindelijk. Ongeveer zeven tot twaalf maanden later. Een kind is nu gemiddeld zindelijk als het 2,5 of 3 jaar is. 30 tot 40 jaar geleden waren ze 2 tot 2,5 jaar. Kinderen zijn overigens altijd later 's nachts zindelijk dan overdag."