Gökmen T. moet verplicht naar rechtbank in zaak-aanslag Utrecht

De rechtbank vindt het dit keer dus zo belangrijk dat T. bij de zitting aanwezig moet zijn, dat de verdachte wordt gedwongen. Tijdens de regiezitting zullen de onderzoeksresultaten van het Pieter Baan Centrum worden behandeld.

Toerekeningsvatbaar of niet?

Deskundigen hebben een rapport uitgebracht over T. waarin staat of hij toerekeningsvatbaar is. Mocht dit het geval zijn, krijgt hij hoogstwaarschijnlijk een advocaat toegewezen. T. heeft tot nu toe altijd gezegd geen advocaat te willen en dat hij de rechtsgang in Nederland niet erkent.