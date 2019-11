Sierra Leone in rouw om tropenarts Wouter (31): 'Voor altijd een held'

Inwoners van het dorp Masanga in Sierra Leone gingen gisteren de straat op met kaarsjes en foto's van Wouter in hun handen. Ze deden dat uit solidariteit met de familie van Wouter, die in Nederland op dit moment 'de zwartste periode van het leven doormaakt', schrijft het ministerie van Gezondheidszorg in Sierra Leone in een bericht op Facebook.

Altijd mensenlevens redden

De burgemeester van Masanga liet tijdens de herdenking weten dat Wouter een goede arts was die altijd mensenlevens wilde redden. "We hebben iemand verloren die snel lid werd van onze gemeenschap, hij hielp onze mensen wanneer dat maar nodig was. We zullen hem nooit vergeten."