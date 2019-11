3000 mede-eisers in rechtszaak voor gratis anticonceptie

Het is niet de eerste keer dat er gepleit wordt voor gratis anticonceptie. Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen heeft eerder soortgelijke oproepen aan het kabinet gedaan.

'Abortus is gratis'

"Een spiraaltje laten zetten kan wel 400 euro kosten. Een pil kost al snel 8 euro per maand. Een abortus is gratis. Dat is toch een rare situatie", vertelde de voorzitter van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen.