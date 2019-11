Wadden nog bezaaid met plastic na containerramp, Kamer wil dat reder dit betaalt

Rederij

Dat fonds moet gevuld worden door de eigenaar van het schip: de rederij. Maar wat als de reder moeilijk doet? Kröger: "Wat ons betreft gaat de minister hier echt keihard voor vechten. De reder is hiervoor verantwoordelijk. Het is belangrijk dat we een punt maken. We willen niet dat het nog een keer zo mis gaat."

Regeringspartij ChristenUnie steunt het initiatief. Stieneke van der Graaf: "Nog altijd liggen de stranden en duinen van onze eilanden vol met plastic bolletjes. Ik maak me zorgen over de milieugevolgen voor het Waddengebied op de lange termijn. Dit fonds is nodig om die gevolgen in beeld te krijgen."