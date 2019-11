100 uur taakstraf geëist tegen Marco Kroon voor 'geven van kopstoot' aan agent

"Hij kwam echt met volle kracht naar achteren, met het doel mij te raken", zo omschreef de agent de hoofdbeweging van Kroon tijdens de aanhouding. "Ik had tranen in mijn beide ogen. Ik heb hem aangesproken door hem te zeggen dat hij erg sneu was en dat ik aangifte tegen hem zou doen."

Geweld tegen hulpverlener

De officier van justitie stelt dat geweld tegen hulpverleners van niemand wordt geaccepteerd. "Ook niet van verdachte Kroon." Het Openbaar Ministerie rekent het Kroon aan dat hij 'het aanzien van de krijgsmacht heeft geschaad'.