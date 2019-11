Marco Kroon: 'Je ziet dat ik geen kopstoot heb gegeven'

In de rechtbank werden beelden getoond van het incident. Kroon, die op de beelden gekleed is in een kikkerpak, staat geboeid en zijn hoofd maakt een snelle beweging naar achteren, waar een agent staat die Kroon vasthoudt. Het Openbaar Ministerie ziet die beweging aan voor een kopstoot, maar Kroon en zijn advocaten omschrijven de beelden heel anders.

Handboeien deden veel pijn

Kroon: "Ik kan me het niet herinneren, maar het moet een reflexbeweging zijn geweest." De boeien die Kroon om had, zouden 'heel veel pijn' hebben gedaan. "De agent was constant aan het jennen met die boeien. Het deed ontzettend veel pijn." De beweging zou een gevolg zijn van de pijnprikkels die hij door de boeien kreeg.

De agent die de kopstoot zou hebben gekregen, zegt daarna: "Daar gaat je Willemsorde."