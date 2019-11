Staatsloterij zoekt met spoed zes winnaars van auto's en 50.000 euro

Heb jij nog een Staatslot in een kast of lade liggen? Het is de moeite waard om even te kijken voor het einde van dit jaar. De Staatsloterij zoekt namelijk zes winnaars van de oudejaarstrekking die hun prijs nog moeten ophalen. Het gaat om auto's en een winnend lot ter waarde van 50.000 euro. En de tijd dringt.

Elk jaar blijft er in totaal zo'n 10 miljoen euro aan prijzengeld liggen omdat mensen hun winnende Staatslot niet inleveren. "Loten raken kwijt of mensen vergeten het gewoon. Er zijn verschillende redenen waarom niet alle winnende loten ingeleverd worden", zegt Staatsloterij-woordvoerder Sander van de Vooren. Niet om een paar tientjes De Staatsloterij is voor het einde van het jaar op zoek naar zes winnaars van de oudejaarstrekking in 2018. Een lot is een jaar geldig. "Er ligt nog een best een hoog prijzenbedrag te wachten. Het gaat niet om een paar tientjes", zegt de woordvoerder van de loterij. "We zijn op zoek naar zes winnaars. Het gaat om drie winnaars van een Mini en twee winnaars van prijzengeld ter waarde van een halve Mini. En een half lot waarop 50.000 is gevallen." De woordvoerder roept op: inleveren kan tot en met 31 december. "Kom je volgend jaar, dan ben je te laat." Lees ook: Inwoner van Reusel pakt jackpot Staatsloterij: 27,8 miljoen euro Elke jaar doet de Staatsloterij een oproep aan winnaars die zich nog niet hebben gemeld. Vorig jaar werden er nog drie winnaars van een Mini gezocht. "Helaas heeft zich toen niemand gemeld." Het prijzengeld dat overblijft, wordt verdeeld onder 18 goede doelen en gaat naar sport. Prijzenkaravaan "We zetten dit jaar alles op alles om de prijswinnaars te vinden", vervolgt de woordvoerder. "We zetten de Mini's op een trailer met oplegger en gaan daarmee een soort prijzenkaravaan opstarten. Met de trailer gaan we langs alle plaatsen waar de winnende loten die we nog zoeken, zijn gekocht. Zoals Breda, Vlissingen, Vught, Zevenbergen en Dordrecht." Morgen begint de actie: bij het hoofdkantoor van de Staatsloterij in Rijswijk.