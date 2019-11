Verloren goudstaaf van 2 ton weer terecht: 'Eerlijke vinder heeft zich gemeld'

De chauffeur van het transport verloor op 15 november de transportbox waar de goudstaaf in lag. De bestuurder had de staaf opgehaald bij de Koninklijke Munt en kwam er op de oprit van de A2 achter dat de zijdeur niet goed dicht zat.

Daardoor was de transportbox van 30 bij 20 centimeter met de waardevolle staaf erin, uit de bus gevallen, meldde RTV Utrecht.

Twee ton waarde

De staaf van goud bleek tussen de 200.000 en 235.000 euro waard te zijn. De eigenaar, die niet bekend is gemaakt, loofde 25.000 euro aan vindersloon uit voor de eerlijke vinder van dit 'zeer waardevolle verloren object'.

De eigenaar benadrukte ook dat het blok met ruim twee ton waarde, onverkoopbaar was.

Terecht

Vandaag meldt de politie op Facebook dat de eerlijke vinder zich heeft gemeld. De politie is bij die persoon op bezoek geweest en heeft de goudstaaf in beslag genomen. Na het tonen van een bewijs van eigendom kon de eigenaar de goudstaaf weer meenemen.

Of het vindersloon van 25.000 euro is uitgekeerd kan de politie niet zeggen. "Wij bemoeien ons verder niet met de zaak. Dit is iets tussen de eigenaar en de vinder", zegt een woordvoerder van de politie tegen RTL Nieuws.