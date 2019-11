Collega van overleden tropenarts: 'Iedereen is hier verdrietig'

Artsen in Sierra Leona zijn enorm geschrokken door het overlijden, zegt de collega van de Nederlander. "We lopen allemaal risico, we zijn heel erg bezorgd. Ik slik geen medicijnen nu, zodat ik de symptomen van lassa op tijd kan herkennen."

Nog zes Nederlanders gerepatrieerd

Op dit moment zijn nog zes andere Nederlanders naar Nederland gerepatrieerd. Bij één van hen, een vrouwelijke tropenarts, is ook lassa geconstateerd. Zij werd op 11 november ziek en kwam gisteren via een speciale vlucht aan in Nederland. Ze ligt in quarantaine in het UMC Utrecht (UMCU).

Ook drie Britse zorgverleners uit het Masanga-ziekenhuis zijn gerepatrieerd.