Oeps: taxichauffeur belandt met auto op vangrail A10

Een vreemd tafereel op de A10 in Amsterdam vanmorgen. Een taxichauffeur is daar rond 08.00 uur op de A10 bij knooppunt De Nieuwe Meer met zijn auto op de vangrail terechtgekomen. Hoe het ongeval is gebeurd, is niet duidelijk.

De chauffeur heeft volgens de politie verklaard dat hij van de weg zou zijn gedrukt en daardoor op de vangrail is beland. Er is niemand gewond geraakt. 250 meter doorgeschoven Volgens een politiewoordvoerder is de wagen ongeveer 250 meter over de rail geschoven. "Dat hebben we afgeleid uit beschadigde hectometerpaaltjes." Bekeuring Twaalf automobilisten zijn op de bon geslingerd omdat ze met hun telefoon opnames hebben gemaakt van de taxi. Een voorbijrijdende taxichauffeur zegt tegen RTL Nieuws dat hij zijn hulp heeft aangeboden aan de chauffeur, maar dat die aangaf 'dat hij ok was'. Even later arriveerde de politie bij de auto.