Nederlandse tropenarts overleden aan lassavirus, andere arts in quarantaine

De Nederlandse tropenarts die in Sierra Leone besmet was geraakt met het lassavirus en vorige week naar Nederland werd gerepatrieerd, is overleden. De arts lag in quarantaine in het Leids Universitair Medisch Centrum.

Dat schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast schrijft de minister dat er een tweede Nederlandse arts in Sierra Leone besmet is geraakt met het lassavirus. Nog een arts besmet en in quarantaine Die arts is gisteren onder medische begeleiding gerepatrieerd en bij aankomst op Schiphol door een speciale ambulance rechtstreeks naar het UMC Utrecht overgebracht. Ook deze arts ligt in strikte isolatie. Het ziekenhuis in Sierra Leona waar de artsen besmet raakten. © Stichting Masanga Nederland Beide artsen zijn in Sierra Leone waarschijnlijk besmet geraakt tijdens een medische handeling. Volgens het radiostation Sierra Network Salone ging het om een operatie van een zwangere vrouw die begin deze maand werd uitgevoerd. De vrouw zou later zijn overleden. Wat is het lassavirus? Het lassavirus komt vooral voor in delen van West-Afrika, zoals in Sierra Leone. Bepaalde muizen kunnen het virus verspreiden. Daarnaast kan het virus zich van mens op mens verspreiden. Zo'n 80 procent van de mensen die besmet zijn geraakt met het virus, krijgt geen klachten. Maar soms krijgen mensen die besmet zijn geraakt zulke ernstige klachten dat ze eraan overlijden. Het virus komt in Nederland maar zelden voor. De afgelopen 40 jaar is de ziekte maar twee keer vastgesteld, de laatste keer in 2000. Het ging toen om een ernstig zieke man die kort daarvoor in Sierra Leone werkzaam was geweest als chirurg. De Nederlandse stichting Masanga Nederland schrijft dat de Nederlandse artsen besmet zijn geraakt in het Masanga-ziekenhuis in Sierra Leona. Gisteren schreef de stichting dat al hun gedachten uitgaan naar de medewerkers en hun families. Nog vijf anderen gerepatrieerd In hetzelfde ziekenhuis werken nog meer Nederlandse zorgverleners. Het gaat waarschijnlijk om vijf mensen die op dit moment allemaal teruggehaald worden naar Nederland. Twee Britse zorgverleners zijn naar Groot-Brittannië gerepatrieerd. Lees ook Nederlandse tropenarts in quarantaine met zeldzame besmettelijke ziekte