Zwarte Cross in half uur uitverkocht, doorverkoop direct van start

Voor kaartjes voor het hele weekend op de camping wordt op de site Eticketbeurs bijvcoorbeeld 165 euro gevraagd. De originele prijs was 132,5 euro.

Doorverkoop-woekerprijzen

Op Ticketswap gaan deze kaarten voor 171,96 euro in de verkoop. Dat bedrag is exact 20 procent bovenop de prijs, het maximum dat gebruikers van Ticketswap mogen vragen bovenop de originele prijs. Die limiet is bedoeld om doorverkoop-woekerprijzen te voorkomen.

De organisatie van het festival waarschuwt op Twitter om alleen via deze site te kopen. Sites zoals Marktplaats, ViaGogo en Tickets4U zijn niet veilig, schrijft de organisator.