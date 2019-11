OM eist 20 jaar cel en tbs tegen verdachte insulinemoorden

Volgens de officier van justitie leefde de 23-jarige leerlingverpleger 'in een fantasiewereld'. "Hij wilde al op jonge leeftijd arts worden en speelde als kind veel doktertje. In verpleeghuizen deed hij zich voor als arts. Hij wilde zich groter en beter voordoen dan hij was. Voor zijn grote wens om dokter te worden moest alles wijken."

Zwaar lichamelijk letsel

De moorden en moordpogingen vonden plaats tussen juni 2016 en november 2017 in vier verpleeg- en verzorgingsinstellingen in de regio Rotterdam. A. is daarnaast ook aangeklaagd voor het 'brengen én laten in een hulpeloze toestand door het onnodig toedienen van insuline, met zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg'.