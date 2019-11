Wit poeder in pakketje Belastingdienst, door vijf mensen aangeraakt

Een kantoor van de Belastingdienst in Heerlen is ontruimd nadat een pakketje was gevonden met een onbekend wit poeder. Het gebouw is ontruimd. Vijf mensen hebben het pakketje aangeraakt, zij moeten in het gebouw blijven tot duidelijk is wat de inhoud is.

De hulpdiensten sloegen na de vondst van het pakketje groot alarm. Zo'n honderd mensen werden geëvacueerd, zij wachten in een tegenoverliggend gebouw van de Belastingdienst tot ze terug mogen. Verspreiding voorkomen De vijf medewerkers die in aanraking zijn gekomen met het poeder, worden apart gehouden om verspreiding te voorkomen. Ondertussen is een team van Defensie dat gespecialiseerd is in chemische, biologische, radiologische en nucleaire incidenten het poeder aan het analyseren.