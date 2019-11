Doodsbedreigingen en intimidatie: bijna alle sociaal werkers krijgen ermee te maken

Reactie minister Hugo de Jonge

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt tegen RTL Nieuws dat hij het beeld dat uit de enquête naar voren komt, 'helaas herkent'.

"We weten dat onze medewerkers in de frontlinie te maken hebben met geweld en agressie. Dat het bestaat is, een feit en daar moeten we en zijn we mee aan de slag", zegt hij.

'Ga netjes met ze om'

Hij noemt agressie tegen sociaal werkers onacceptabel. "Zij komen jou uit je problemen helpen. Dat je problemen hebt, is geen enkele reden om geweld te gebruiken. Dit zijn de mensen die je helpen, dus ga netjes met ze om."

De Jonge vindt dat er altijd aangifte gedaan moet worden. "Daarmee onderstreep je dat het onacceptabel gedrag is. Het is vervolgens aan ons, aan de overheid, om te zorgen dat we met die aangifte aan de slag gaan en dat er stevige eisen gesteld worden."

Training

Ook voor werkgevers ziet hij een rol weggelegd. "Zij kunnen hun mensen stimuleren bij het doen van aangifte en ook helpen door de aangifte als organisatie te doen, zodat de werknemer anoniem kan blijven. Ook moeten ze hun mensen op de juiste manieren trainen voor dit soort situaties."

Tot slot zegt hij: "We zijn er mee bezig, maar we moeten meer doen. We zien dat er in meer sectoren sprake is van verbaal en fysiek geweld. Er is nooit een goede reden voor agressief gedrag richting iemand die jou komt helpen."