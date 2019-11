Meer dan 100 caravans verwoest bij brand in Brabantse loods

In een loods in het Brabantse Oeffelt heeft een grote brand gewoed. In de loods stonden volgens een eerste inschatting van de politie meer dan honderd caravans en oldtimers. Die moeten als verloren worden beschouwd.

"Alles wat in de loods staat, moet waarschijnlijk als verloren worden beschouwd", zegt een politiewoordvoerder. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Wel komt er veel rook vrij. De brandlucht is tot in Nijmegen te ruiken. Straten afgezet Mensen in Oeffelt en Sint Agatha hebben een NL-Alert gekregen met het advies ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te zetten en uit de buurt van de rook te blijven. Straten in de omgeving van de loods aan de Dorpsstraat zijn afgezet. Er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Vuurzee in caravanstalling Oeffelt Bekijk deze video op RTL XL Beelden van de enorme brand in Oeffelt.