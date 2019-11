Onderzoek naar dood Ivana Smit moet heropend worden, bepaalt Maleisisch gerechtshof

In maart oordeelde de rechter van de rechtbank in Kuala Lumpur nog dat de dood van Smit een ongeluk was. Daar was haar familie tegen in hoger beroep gegaan. Dat de zaak nu heropend wordt, noemt Diekstra 'een stap richting vervolging'.

Val van flat

Smit werd in december 2017 dood gevonden na een val van de 20ste verdieping van een flat in de Maleisische hoofdstad. Ze was daar bij een Amerikaans echtpaar, dat volgens de familie met haar dood te maken heeft. Het echtpaar ontkent dat.