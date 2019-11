Sem werd mishandeld in Gorinchem: 'Kon er niets tegen doen'

In het programma Beau vertelde de 15-jarige Sem dat hij met vrienden in het park was in Gorinchem om 'samen een peukje te doen' toen hij opeens omsingeld werd. Een groep van zo'n veertig jongens stond opeens om Sem en zijn vrienden heen.

Dader nog nooit gezien

"Ik herkende een paar jongens van mijn school, twee zaten bij mij in de klas, maar de rest kende ik niet." Binnen enkele seconden werd Sem in elkaar geslagen. Nog altijd heeft hij geen idee waarom. De jongen die op hem insloeg, had hij nog nooit gezien.