DNA afgenomen van 67 honden om doodbijten zwangere vrouw

Het slachtoffer liet zelf een grote Amerikaanse staffordshireterriër uit, die ook is gebeten. Dit dier laat zich volgens de jagers niet zomaar bijten en moet zich hebben verdedigd tegen de aanvaller(s). Maar geen van de honden van de hertenjacht vertoonde zaterdagavond enig spoor van een gevecht met een andere hond.

Belde in doodsangst haar vriend

Volgens hen zou het dus om andere 'daders' gaan. De politie zoekt nog naar een verdachte Mechelse herder. Pilarski plaatste namelijk op Facebook een bericht over een ruzie met een man die een erg agressieve Mechelse herder onaangelijnd uitliet. Kort daarna belde ze haar vriend dat ze in doodsangst was.

De vriend van Elisa sprak vandaag met de Franse zender BFM. Hij vertelde huilend dat hij haar lichaam had gevonden in de buurt van een ravijn, waar hij ook ongeveer dertig honden zag. "Het kunnen alleen maar de jachthonden zijn geweest", zei hij.