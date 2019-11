Excelsior-speler Mendes Moreira doet aangifte tegen supporters FC Den Bosch

Mendes Moreira vertelde dat hij onder meer was uitgemaakt voor k-neger, k-zwarte en k-katoenplukker. Hij gaf maandag nog aan dat hij twijfelde of hij aangifte zou doen. Dat is nu dus gebeurd. Voetbalclub Excelsior kon tegenover RTL Nieuws nog niet op het nieuws reageren.

Leuzen aanvankelijk gebagatelliseerd

FC Den Bosch bagatelliseerde de pijnlijke racistische leuzen aanvankelijk, maar ging een dag erna door het stof. "De reactie was een blunder. We hebben de plank volledig misgeslagen."