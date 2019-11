8 handgranaten gevonden bij massale inval woonwagenkamp Lith

Kopstuk

Martien R. is 48 jaar en wordt gezien als kopstuk van de Brabantse onderwereld. Hij groeide op in een berucht woonwagenkamp in Vorstengrafdonk. Hij zou aan het hoofd staan van de familie, die zich volgens het OM bezig zou houden met de import van harddrugs, vuurwapenhandel en de handel in synthetische drugs

Martien R. wordt in verband gebracht met in elk geval één liquidatie en een poging daartoe, maar is daarvoor nooit veroordeeld Hij is in 2014 wel veroordeeld voor de mishandeling van een man in Wijchen