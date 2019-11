4 jaar cel voor stel dat deurwaarder probeerde te doden

In juli van dit jaar kwam de deurwaarder het terrein oprijden waar het stel woont. Hij wilde documenten afgeven die te maken hadden met de juridische en financiële afwikkeling van het stoppen van hun transportbedrijf.

Geslagen met stalen pijp

Maar daar was het stel niet zo blij mee. De vrouw liep met een stalen pijn op de man af en viel de deurwaarder aan. Even later kwam haar man, die sloeg de deurwaarder met zijn vuisten en later ook met een stalen pijp.

Ze bedreigden de deurwaarder en pakten zijn autosleutels en telefoon af waardoor hij geen kant meer op kon. "Hierdoor vreesde hij geruime tijd voor zijn leven", stelde de rechtbank vandaag.