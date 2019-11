Inval in woonwagenkampen Oss en Lith: wie is Martien R.?

Zwijgcultuur op woonwagenkamp: 'Je roddelt wel, maar verlinkt elkaar niet'

In Nederland zijn ruim 1100 woonwagenkampen. Daar wonen nu nog zo'n 35.000 mensen.

Het woonwagenkamp in Oss is al verschillende keren doorzocht door een politiemacht. Ook op een woonwagenkamp in Eindhoven werd in 2010 een inval gedaan, na een gewelddadige moord.

Of er sprake is van meer criminaliteit op woonwagenkampen dan op andere plekken in Nederland, kan criminoloog Ilse van Leiden niet zeggen. Zij heeft onderzoek verricht naar de criminele woonwagenwereld. "Criminaliteit komt overal voor."

Sterke familiebanden

Halverwege de jaren 90 werd er voor het eerst gerapporteerd over georganiseerde criminele activiteiten op een woonwagenkamp. "Je ziet dat drugshandel een grote rol speelt, maar in principe richten ze zich op allerlei handel waar geld mee te verdienen is. Ook legale handel, zoals die in oud ijzer."

Van Leiden zegt dat er in woonwagenkampen sprake is van een 'gesloten cultuur'. "De familiebanden binnen de groep zijn heel sterk. Leden vertrouwen elkaar blindelings. Er heerst een zwijgcultuur. Mensen roddelen veel, maar je verlinkt elkaar niet."

Die zwijgcultuur zorgt er volgens Van Leiden voor dat de politie er maar moeilijk grip op kan krijgen. "Ze houden elkaar de hand boven het hoofd. Maar ook het feit dat ze op een afgebakend terrein wonen beperkt de opsporing. Daar heb je letterlijk een hele goede afscherming, waardoor het makkelijker is om activiteiten verborgen te houden."

Geduld nodig

Voor het ontmantelen van criminaliteit op een woonwagenkamp heeft de politie volgens Van Leiden 'een lange adem nodig'. "Door die zwijgcultuur heeft de politie veel geduld nodig voor ze resultaat boeken. Je moet bijvoorbeeld heel lang tappen voor je de gesprekken goed kunt interpreteren en inzicht krijgt in activiteiten en leefwijzen. Het is de vraag of de politie daar voldoende capaciteit voor wil en kan blijven vrijmaken. Het rechercheren naar gesloten netwerken vraagt om een andere manier van opsporing."