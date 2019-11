Na Oss doet politie ook inval in woonwagenkamp Lith, mogelijk explosief gevonden

De politie heeft vanochtend een inval gedaan in een woonwagenkamp in het Noord-Brabantse Lith. Daarbij is 'een mogelijk explosief gevonden', meldt de politie. De inval maakt deel uit van Operatie Alfa, een politieonderzoek naar een criminele familie in Oss.

De politie zoekt naar wapens, drugs en crimineel geld. De inval begon rond 06.00 uur in de ochtend. Zo'n honderd politieagenten werkten samen met specialisten van Defensie en de Belastingdienst om het terrein uit te kammen. Tijdens de doorzoeking werd een mogelijk explosief gevonden. Volgens verschillende politiemensen ter plekke bestaat er mogelijk explosiegevaar. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is opgeroepen. Meerdere dagen Het kamp aan de Maasstraat in Lith is volledig afgesloten voor uitgebreid onderzoek, dat meerdere dagen zal gaan duren. Bewoners van het kamp worden ondergebracht in vervangende woonruimte. Ook op andere locaties wordt gezocht. Het gaat om een woning en een bedrijf in Oss en een chalet op een vakantiepark in Friesland. 'Godfather van Brabant' Het kamp in Lith ligt op een paar kilometer afstand van het woonwagenkamp in Oss, waar vorige week een doorzoeking werd gedaan. Toen werden automatische vuurwapens, drugs, geld en mogelijke explosieven gevonden. Drie mannen werden aangehouden. Lees ook: 'Godfather' Brabantse onderwereld opgepakt in Oss, woonwagenkamp uitgekamd Eén van de opgepakte mannen is Martien R. Hij wordt beschouwd als de 'godfather' van de onderwereld in Noord-Brabant. Geweld en intimidatie De mannen worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, het bezit van vuurwapens en grootschalige drugshandel. "Daarbij schuwen ze geweld en intimidatie niet", zei de politie vorige week.