Spaanse rechter: toeslag handbagage Ryanair is 'misbruik'

Ryanair moet de toeslag die de vrouw betaalde voor haar koffertje, zo'n 20 euro, terugbetalen. Een toeslag voor handbagage dat probleemloos in de cabine past, is namelijk misbruik, oordeelde de rechter in Madrid vandaag. Daarnaast zou de regel van Ryanair in strijd zijn met zowel de Spaanse wetgeving als met die in Europa.

Alleen nog een tas mee

Tot vorig jaar mochten rolkoffers met een gewicht tot 10 kilo gratis mee. Maar wil je datzelfde koffertje nu nog meenemen in het vliegtuig, dan moet je bijbetalen. Tenzij je een priority-ticket koopt. Alleen een tas van maximaal 40x20x25 cm mag nog wel gratis mee als handbagage, maar zulke kleine rolkoffertjes bestaan niet.